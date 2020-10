Mannen die genezen zijn van Covid-19 kunnen nieuwe patiënten helpen: “Ziekte wordt waarschijnlijk afgeremd of zelfs gestopt”

Iedere man die besmet werd met het coronavirus en genezen is, wordt met aandrang verzocht om plasma te doneren aan het Rode Kruis. Dat plasma is nodig voor twee nationale studies die nagaan of de antistoffen erin nuttig kunnen zijn bij de behandeling van Covid-19. “De kans is groot dat we op basis van dat plasma een behandeling kunnen ontwikkelen die patiënten geneest of minstens de symptomen verlicht en een opname op intensieve zorgen voorkomt”, zegt Geert Meyfroidt van het UZ Leuven.