Het rapport van Anderlecht-debutanten Miazga en Cullen: overtuigen doen ze nog niet

Anderlecht - Anderlecht startte tegen OH Leuven noodgedwongen met twee debutanten in de basis. Matt Miazga mocht centraal vanachter postvatten, op het middenveld moest Josh Cullen de boel doen draaien. Waar hoe brachten ze het ervan af?

Matt Miazga: goed in de coaching, Leuvenaars te vaak in zijn rug

Als Vincent Kompany een actief coachende centrale verdediger zoekt om hemzelf te vervangen, zou Matt Miazga wel eens de juiste man kunnen zijn. De 25-jarige Amerikaan met Poolse ouders babbelde en stuurde voort­durend, niet te beroerd om zich meteen te laten gelden. Ook de lengte van de huurling van Chelsea – Miazga meet 1m93 – kan Anderlecht goed gebruiken. Er zit iets in, maar we gaan hier zeker niet de superlatieven boven­halen voor de Amerikaan. Zo’n geweldige indruk liet hij eigenlijk niet na. De Leuvense aanvallers mochten veel te vaak in zijn rug opduiken, ook in zijn luchtduels en tackles liet hij nog niet zien waarom Chelsea hem enkele jaren geleden zo graag wilde hebben.

Miazga Foto: BELGA

Josh Cullen: voorlopig de mindere versie van Trebel

De Ierse Trebel, zo werd Josh Cullen genoemd bij zijn komst naar Anderlecht. Overtuigen deed hij tegen OHL echter allesbehalve. Oké, hij liep hier en daar wat gaten dicht, maar dat was het dan ook zo’n beetje. De centrale middenvelder, die paars-wit overnam van West Ham, was nauwelijks in de opbouw betrokken. Dat mag je van een nummer acht toch verwachten. De Ierse international compenseerde zijn beperkte offensieve bijdrage evenmin met een opvallende balrecuperatie. We zijn misschien heel streng, maar de snelste loper is Cullen ook al niet. Kortom: Anderlecht moet hopen dat hij zijn niveau de komende weken stevig opkrikt. Cullen is voorlopig duidelijk de mindere versie van de verguisde Fransman.