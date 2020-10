Laforge kan het uitleggen (en gelijk krijgen): welles-nietes over “onnatuurlijke” houding na hands van Mats Rits

“Ik weet niet hoe ik dat aan mijn spelers moet uitleggen.” Het was een wanhopige Philippe Clement die na de late strafschop wegens hands voor Standard naar een verklaring voor de beslissing van de ref zocht. Wij doen een poging om de beslissing van scheidsrechter Laforge te duiden.

COMMENTAAR (N+). “Handspel is meer dan ooit kwestie van interpretatie”

De slotminuut. Cop wil de bal voor het doel brengen en het leer botst van kortbij via het lichaam van Rits op zijn armen. Scheidsrechter Nicolas Laforge wijst naar de stip. Handspel. Zijn assistent op de zijlijn wijst hem erop dat hij het er niet mee eens is. Ook de VAR vraagt hem of hij zeker is van zijn stuk. Laforge gaat kijken op het beeldscherm en blijft bij zijn idee. Het is strafschop en Club heeft in plaats van drie slechts één punt. Het roept vragen op. De eerste is natuurlijk...

Was het nu strafschop of niet?

Een kwestie van interpretatie. De cruciale vraag draait om natuurlijk of onnatuurlijk. In het reglement staat dat het lichaam niet onnatuurlijk groter mag worden gemaakt. Maakte Mats Rits door zijn armen op te heffen zichzelf onnatuurlijk groter of was het een natuurlijke reactie om zijn gezicht te beschermen? Dat is dus de cruciale vraag. Club Brugge verwees in het reglement een passage dat een bal die via het eigen lichaam op de armen komt, geen handspel kan zijn. Maar dat is bijzaak want uitgerekend bij het onnatuurlijk groter maken is er een uitzondering voorzien. Letterlijk:

Het is handspel als de bal wordt geraakt met de hand of arm wanneer:

- de hand of arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt

De hierboven beschreven overtreding wordt bestraft zelfs indien de bal rechtstreeks de hand of arm raakt komende van het hoofd of lichaam (met inbegrip van de voeten) of van een andere speler die dichtbij staat.

Het is duidelijk dat ref Laforge vond dat Rits zichzelf onnatuurlijk groter maakte. Bij Club Brugge en ook de grensrechter en wellicht de VAR vonden dat niet. Ook na het bekijken van de beelden bleef Laforge bij zijn interpretatie en beslissing.

Waarom luistert Laforge niet naar zijn lijnrechter?

“De assistent kwam me na de wedstrijd zeggen dat hij het geen strafschop vond”, aldus Philippe Clement. Dat is inderdaad zo. Dat was voor iedereen te zien. De scheidsrechter is echter niet verplicht de grensrechter te volgen. Zeker niet wanneer hij denkt dat hij het beter heeft gezien. Maar het is onwaarschijnlijk dat Laforge het beter zag want de grensrechter stond er vlakbij. Vandaar dat Laforge toch nog eens naar het beeldscherm ging kijken. De scheidsrechter mag altijd zijn assistent overrulen.

Als de VAR de ref naar het beeldscherm roept, dan vond die het toch geen strafschop?

Inderdaad. Dat is heel opmerkelijk. Maar vroeg de scheidsrechter zelf om naar het scherm te gaan kijken of riep de VAR hem naar het scherm? Daar kregen we ook gisteren geen antwoord op. De VAR heeft sowieso geen eindbeslissingsrecht, dat blijft bij de scheidsrechter liggen. Laforge vond dus dat Rits zich onnatuurlijk groter maakte, de videoref mogelijk niet.