13 op 15, maar Antwerp-coach Leko zit met grote coronazorgen: “Wie kan ik volgende keer inzetten?”

Het nieuw samengestelde Antwerp zet ook na de interlandbreak zijn ongeslagen reeks verder. De Great Old pronkt met een puike 13 op 15. Prima cijfers om donderdag met vertrouwen het Europese toneel te betreden en enkele dagen later de degens te kruisen met rivaal Beerschot. Ware het niet dat Covid-19 de club in haar greep houdt. “Ik weet niet eens wie ik volgende keer wel of niet kan inzetten”, maakt coach Ivan Leko zich zorgen.