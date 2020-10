Onduidelijkheid bij Gent: Sinan Bolat volgens UEFA nog steeds Europees geschorst

Staat Sinan Bolat donderdag onder de lat in de Europa League tegen Slovan Liberec? Volgens de UEFA is de doelman Europees steeds geschorst. Bolat liep vorig seizoen drie speeldagen schorsing op in dienst van Antwerp. AA Gent ging ervan uit dat die straf inmiddels is afgelopen, nadat Bolat tegen Rapid Wien en het tweeluik tegen Dynamo Kiev netjes aan de kant werd gehouden. Omdat Bolat toen door AA Gent echter niet voor de officiële squad list werd ingeschreven - vanuit het idee dat hij toch geschorst was - zou hij volgens UEFA die straf nog niet hebben uitgezeten.