Tsunami van rechtszaken tegen Trump dreigt als hij niet wordt herverkozen: wat hangt hem boven het hoofd?

“Als ik deze verkiezingen zou verliezen – en dan ook nog eens tegen de zwakste kandidaat uit de geschiedenis – moet ik misschien maar het land verlaten.” President Donald Trump zei het bij wijze van vreemde grap tijdens zijn rally in Macon, Georgia vrijdagavond. Maar het is niet uit te sluiten dat dat inderdaad zijn plan is. Want zonder de bescherming die hij geniet als president van de VS, komt een lawine aan rechtszaken zijn kant uit. Van beschuldigingen van verkrachting, over fraude tot machtsmisbruik.