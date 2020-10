Hoeveel verdient een (ex-)president?

In de wet staat dat een president 400.000 dollar (340.000 euro) per jaar krijgt, aangevuld met een jaarlijkse onkostenvergoeding van 50.000 dollar, een belastingvrij reistegoed van 100.000 dollar en 19.000 dollar per jaar voor ‘entertainment’. Daarnaast mag de president in het Witte Huis wonen, heeft hij personeel tot zijn beschikking en wordt hij de klok rond bewaakt. Hij mag ook vrij beschikken over een eigen vliegtuig en helikopter en heeft een ziekteverzekering. Komt er ook nog bij: een budget van 100.000 dollar om het Witte Huis in te richten naar zijn welbevinden.