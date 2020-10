Invaller Januzaj scoort voor zegevierend Sociedad, Vertonghen wint vlot met Benfica

Adnan Januzaj is zondag met Real Sociedad 0-3 gaan winnen bij Betis. De Belg was als late invaller goed voor het derde doelpunt van zijn team.

Een goal van Portu (44.) en een penalty van Mikel Oyarzabal (74.) brachten de score op 0-2 vooraleer Januzaj, die in de 84e minuut inviel, de 0-3 op het bord mocht knallen (88.). Sociedad klimt door de zege naar de leidersplaats, het telt net als Villarreal 11 punten. Real Madrid volgt op één punt.

Ook Jan Vertonghen mocht zegevieren met zijn ploeg Benfica (0-3). Twee doelpunten van Gian-Luca Waldschimdt (6. en 45+.4) en een treffer van Gabriel in de 84e minuut waren voldoende voor de drie punten op het veld van Rio Ave. Vertonghen miste deze maand de interlands van de Rode Duivels met een jukbeenbreuk, maar was nu dus weer fit.

Daam Foulon is met Benevento 5-2 onderuitgegaan op het veld van AS Roma. De bezoekers kwamen nochtans eerst op voorsprong via een schot van Gianluca Caprari na een inworp van Foulon (5.). Nog voor de rust draaiden de Romeinen de achterstand om na doelpunten van Pedro (31.) en Edin Dzeko (35.). Gianluca Lapadula maakte in de 53e minuut terug gelijk op de rebound van zijn eigen gemiste penalty, maar een strafschopdoelpunt van Jordan Veretout (67.), een tweede treffer van de avond van Dzeko (78.) en een late goal van Bruno Peres (90.) gaven de thuisploeg de overwinning. Foulon werd in de 86e minuut gewisseld.