Veiligheid in Franse scholen versterkt na onthoofding in Parijs

De Franse Defensieraad, die voorgezeten wordt door president Emmanuel Macron, heeft zondag beslist om de veiligheid te versterken in de Franse scholen. Hij wil ook snel “concrete actie” tegen organisaties of individuen die haatboodschappen verspreiden of hun steun betuigen aan de moordenaar van de Franse leerkracht die vorige week vermoord werd nabij Parijs.

De leerkracht werd onthoofd nadat hij tijdens een les over vrije meningsuiting cartoons had getoond over de profeet Mohammed. “Macron heeft gevraagd om snel tot actie over te gaan en geen respijt te gunnen aan zij die zich verzetten tegen de republikeinse orde”, zei het Elysée ook, na afloop van de vergadering die tweeënhalf uur duurde.

Op de vergadering waren zes ministers aanwezig, net als de anti-terroristische procureur Jean-François Ricard.

