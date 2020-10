Tweede wolf doodgereden in Limburg, wellicht opnieuw een welpje van Noëlla en August, Sil Janssen (Natuurhulpcentrum): “Ik vrees ook voor de andere welpjes”

Oudsbergen - Amper een dikke week nadat een welpje van Noëlla en August stierf, is er weer een wolf doodgereden op de baan tussen Meeuwen en Opglabbeek. “Opnieuw is één van hun welpjes, een jong vrouwtje, getroffen”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Ik vrees ook voor de andere welpjes, die nog overblijven. Wellicht zal het niet meer zo lang duren vooraleer ook zij zullen sterven.”

De medewerkers van het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek kregen maandagochtend rond zes uur ’s ochtends telefoon dat er een wolf was aangereden op de N76 tussen Opglabbeek en Meeuwen. Sil Janssen, die het dier ging ophalen, is er het hart van in. “Het is al het tweede welpje in twee weken tijd dat getroffen wordt. Zo pijnlijk. Dat zo’n speciale dieren, die al zo’n lang traject hebben afgelegd op zo’n manier sterven is bijzonder jammer.”

Janssen is er zeker van dat het opnieuw om een welpje van Noëlla en August gaat. “Er zijn er geen andere, daarom zijn we zo zeker. Van hun vier welpjes zijn er nu nog twee over.” Al vreest Janssen dat ook de rest van de roedel zal sterven. “Ik vrees ervoor. Hun ouders weten de gevaren te omzeilen, maar de jongen zijn nog te onervaren wanneer ze hun territorium verkennen.”

Op 9 oktober werd ook al een jonge wolvin doodgereden op de N74 ter hoogte van Eksel. “Die snelle wegen zijn moordend. Niet alleen de dieren lopen gevaar, ook de mensen. Als een bestuurder plots moet uitwijken voor een wolf en bruusk op de rem gaat staan, kan dat fatale gevolgen hebben.

Opnieuw wordt duidelijk dat de grote verkeersassen voor deze grote roofdieren levensgevaarlijk zijn.

“De Vlaamse overheid weet meteen wat de prioriteit is voor de komende jaren. Er moeten omheiningen komen, passages onder en boven wegen, zodat wolven zich veiliger kunnen verplaatsen”, vinden Jan Loos van vzw Welkom Wolf en Sil Janssen. “Die rasters moeten ook mensen beschermen”, aldus nog Janssen.

Het doodgereden welpje wordt nu verder onderzocht door het INBO (Instituut voor Natuur en Bos). Wanneer alle parasieten gedood zijn - het kadaver wordt in een vriezer bewaard- wordt ook de maaginhoud onderzocht.

