Lichamen van 22 soldaten ontdekt na aardverschuiving in Vietnam

Reddingswerkers hebben in Vietnam de lichamen van 22 soldaten gevonden die onlangs omkwamen door aardverschuivingen. Dat hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt.

De aardverschuivingen begonnen in de provincie Quang Tri, in het centrum van Vietnam, rond 1 uur zondag plaatselijke tijd. De 22 soldaten die in het gebied gestationeerd waren, kwamen vast te zitten onder modder en steen, zei de Centrale Stuurgroep voor Preventie en Controle van Natuurrampen in Vietnam.

De soldaten waren bezig het risico van de aardverschuivingen in het gebied in te schatten. De centrale regio’s van het land werden de afgelopen twee weken geteisterd door zware regenval.

Volgens een rapport van de stuurgroep zijn bij dat natuurgeweld in de centrale provincies minstens 90 mensen omgekomen, terwijl 34 anderen nog steeds vermist zijn.

Door de stortregens kwamen ook bijna 200.000 huizen, 300 scholen en 170 kilometer wegen in de regio onder water te staan.

Vorige week nog raakten 13 reddingswerkers bedolven toen ze probeerden 30 mensen te bereiken die na een nieuwe aardverschuiving gestrand waren in een waterkrachtcentrale.