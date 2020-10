Kompany : “Ik had het in deze match veel beter kunnen doen als coach”

Tegen OHL gaf Anderlecht voor de vierde keer een voorsprong weg. Blijkbaar gaf ref Bram Van Driessche geen strafschop omdat het ging om de steunarm van Tshimanga. Vincent Kompany wou echter niet spreken over die geannuleerde penalty.

“Ik heb die fase nog niet herbekeken en heb daar ook geen goesting in”, aldus de Anderlecht-coach. “Ik zou hier een heel verhaal kunnen

doen over allerlei fases, maar ik moet ook eerlijk zijn met mezelf. Ik had het in deze match beter kunnen doen als coach. Voor de fans, voor de spelers... Ik leg de lat hoog voor mezelf en neem de verantwoordelijkheid voor dit puntenverlies. Ik heb de jongens vandaag niet het platform geboden om het gewenste resultaat te halen. Als mens moet ik dat kunnen toegeven.”

Wat hij in zijn ogen precies fout had gedaan, wou Vince The Prince niet zeggen. “Ik wil nog niet in detail gaan, maar ben gewoon hard voor mezelf. Op training hebben de jongens grote stappen gezet. We werken hard aan de inhoud van de trainingsessies en ze waren buitengewoon, maar op matchdagen moet dat ook kunnen omgezet worden in een zege. We moeten die tendens om telkens goals te incasseren

doorbreken. Daarbij wil ik mezelf niet verstoppen. Ik kan veel beter doen, maar morgen is een nieuwe dag en dan herbeginnen we.”

