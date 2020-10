Brand in rusthuis in Anderlecht, tien mensen overgebracht naar het ziekenhuis

Brussel / Anderlecht - Bij de brand die afgelopen nacht heeft gewoed in een Anderlechts rusthuis zijn uiteindelijk tien personen bevangen geraakt door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer. Alle bewoners werden tijdelijk geëvacueerd, maar wie niet naar het ziekenhuis moest, kon na afloop van de interventie weer ondergebracht worden in het rusthuis.

De brand in het rusthuis in de Welzijnstraat werd omstreeks 23.00 uur opgemerkt. Bij aankomst stelde de brandweer een sterke rookontwikkeling vast die afkomstig was van een beginnende brand in een kamer op de derde verdieping.

De lokale politie Brussel Zuid stelde een veiligheidszone in terwijl de inwoners van het rusthuis werden geëvacueerd via ladders en trappen. Tien van hen waren bevangen geraakt door de rook en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, maar niemand verkeerde in levensgevaar. De geïntoxiceerde bewoners werden met zeven ziekenwagens naar verschillende Brusselse ziekenhuizen gebracht. Er waren ook drie mugteams ter plaatse.

De brandweer was ter plaatse met drie autopompen, twee autoladders en 32 brandweerlui en had het vuur vrij snel onder controle. De derde verdieping is onbewoonbaar, en mogelijk ook een kamer op de tweede verdieping. Alle bewoners, voor zover ze niet naar het ziekenhuis moesten, konden na afloop weer ondergebracht worden in het rusthuis.

“Het Rode Kruis was ook ter plaatse voor logistieke ondersteuning”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het laatste voertuig heeft de plaats verlaten rond 01.00 uur.”