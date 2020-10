Alibaba bereikt nog meer Chinese consumenten

De Chinese e-commercereus Alibaba investeert miljarden in de overname van de Chinese supermarktgroep Sun Art Retail Group.

Alibaba betaalt zowat 3 miljard euro voor het belang van de Franse distributiegroep Auchan en controleert daarmee 72 procent van Sun Art Retail Group. Het is de bedoeling uiteindelijk de hele groep in handen te krijgen.

Sun Art baat honderden hypermarkten uit in China, onder de merken Auchan en RT-Mart, en is daarmee de grootste keten van het land. Alibaba wil met de overname zijn aanwezigheid in fysieke winkels en de markt van verse producten uitbreiden.