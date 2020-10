Onthoofding bij Parijs onderzocht, politieoperaties tegen “tientallen personen” aan de gang

De onthoofding van de leerkracht lokte massaal protest uit in Parijs Foto: Photo News

De Franse politie is maandagochtend gestart met verschillende operaties tegen “tientallen personen” uit het islamistische milieu, en dat in verband met de Franse leerkracht die vorige week werd onthoofd nabij Parijs. Het onderzoek wordt ook de komende dagen voortgezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Sinds de moord op Samuel Paty, de geschiedenisleerkracht die vrijdag werd onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), zijn er ook zowat vijftig onderzoeken geopend voor online haat en zijn al verschillende mensen opgepakt, voegde Darmanin daar aan toe. Hij zei ook dat hij verschillende verenigingen wil ontbinden, waaronder het Collectief tegen Islamofobie (CCIF) in Frankrijk. Het CCIF heeft de naam dat het nauw aanleunt bij de Moslimbroederschap, die in het Westen als islamistisch beschouwd wordt.

De leerkracht werd onthoofd nadat hij tijdens een les over vrije meningsuiting cartoons had getoond over de profeet Mohammed.