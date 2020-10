Wereldwijd nu al meer dan 40 miljoen besmettingen

Wereldwijd zijn officieel nu al meer dan 40 miljoen gevallen van het nieuwe coronavirus geregistreerd.

De afgelopen zeven dagen zijn meer dan 2,5 miljoen gevallen gemeld, het hoogste aantal in een week sinds het begin van de pandemie.

In totaal gaat het minstens om 40.000.234 besmettingen, waarvan 1.113.896 sterfgevallen. Meer dan de helft van de besmettingen situeert zich in de Verenigde Staten, India en Brazilië, de drie meest getroffen landen met respectievelijk 8.154.935 gevallen (219.674 doden), 7.550.273 besmettingen (114.610 doden) en 5.235.344 gevallen ( 153.905 doden).

De toename van gedetecteerde besmettingen is deels te verklaren door de sterke toename van het aantal uitgevoerde testen in een aantal landen. Ondanks deze toename blijft een aanzienlijk deel van de minder ernstige of asymptomatische gevallen waarschijnlijk onopgemerkt.