Vier mannen riskeerden elk vijftien jaar cel, maar worden vrijgesproken in omstreden moordzaak Ihsan Celik

Temse - De vier mannen die verdacht worden in de felomstreden elf jaar oude moordzaak op de Turk Ihsan Celik (41) in Temse zijn vrijgesproken. Ze riskeerden elk 15 jaar cel.

De eis werd zwaar op de korrel genomen door de advocaten van de beklaagden. “Hen veroordelen zou een gerechtelijke dwaling zijn”, klonk het begin september nog in de rechtbank van Dendermonde.

Ihsan Celik werd vermoord op 22 juni 2009, waarna zijn lichaam bewaard werd in een koelkoffer. De dumping vond pas plaats tijdens de nacht van 25 op 26 juni. Hoewel het viertal er al negen jaar lang van wordt verdacht de man gewurgd, gedumpt, verminkt en verbrand te hebben in een bosje in de Lange Dreef in Steendorp, staat het onderzoek naar hen op losse schroeven.

Verontwaardigd

Vooral het politieverhoor van de minderbegaafde Carlo V.H., de kroongetuige in de zaak, is op zijn zachtst gezegd omstreden. De jongeman praatte zichzelf en de drie beklaagden aan de galg, maar beweerde daarna dat de antwoorden hem werden “ingefluisterd” door de agenten.

Ook aan de objectieve bewijslast in het dossier schort er heel wat. “Het tijdstip van de moord werd door de deskundige verkeerd gesitueerd”, gaf het parket toe.

Nog volgens het parket zijn er meer aanwijzingen voor een eremoord, waarbij de daders in de eigen familie van Ihsan Celik gezocht moeten worden.

Het parket-generaal eiste in haar eindvordering uiteindelijk 15 jaar cel voor alle vier de beklaagden, Sohaïb A. (36) uit Temse, Sahin Ö. (31) uit Anzegem, Abdessalem B.A. (33) uit Sint-Pauwels en Carlo V.H. (29) uit Kruibeke.