Binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) nu ook bevoegd voor ‘Democratische Vernieuwing’

In een Koninklijk Besluit dat zondagavond laat nog gepubliceerd werd in het Staatsblad worden de bevoegdheden van enkele leden van de federale regering lichtjes herschreven. Zo is minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nu ook expliciet bevoegd voor ‘Democratische Vernieuwing’, haar partijgenoot en minister van Financiën Vincent Van Peteghem krijgt er ‘Coördinatie van de fraudebestrijding’ bij.