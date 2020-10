Voortaan kan je je abonnement van De Lijn tot 20 dagen pauzeren

Vervoersmaatschappij De Lijn lanceert een pilootactie waarbij jaarabonnees hun abonnement tot twintig dagen kunnen pauzeren. Op die manier wil de vervoersmaatschappij inspelen op de vraag naar meer flexibiliteit in de dagelijkse mobiliteit.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft bij De Lijn meermaals aangedrongen op meer flexbiliteit. Nu komt er dus een pauzesysteem. Tussen nu en 19 november kunnen nieuwe en bestaande abonnees zich registreren voor de ‘pauzeknop’-actie van De Lijn

“Onze verplaatsingspatronen zijn veel flexibeler geworden: er wordt vaker van thuis gewerkt, studenten volgen soms onderwijs op afstand, iemand breekt zijn/haar been,... Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer flexibiliteit, lanceert De Lijn nu - als tijdelijke actie - het abonnement met pauzeknop. Zo kunnen onze reizigers hun tijd in eigen handen nemen.”

Minister Peeters reageert tevreden. “Op die manier speelt De Lijn op een klantgerichte manier in op het nieuwe normaal, waarbij dagelijkse verplaatsingspatronen soms omwille van uiteenlopende redenen kunnen wijzigen”, zegt de Open Vld-minister.

De actieperiode loopt tot 2 april 2021 en is beschikbaar voor houders van een jaarabonnement Omnipas of Buzzy Pazz. Op de website van De Lijn kan de klant tot 20 gepauzeerde dagen aanduiden, waarvoor het overeenkomstige geldbedrag na 2 april wordt teruggestort. Pauzeren kan evenwel niet tijdens weekends, schoolvakanties en officiële feestdagen. De pauzeknop is ook niet beschikbaar voor gratis abonnementen, studentenbuspassen, geïntegreerde en gecombineerde abonnementen.