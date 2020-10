Afgelopen dinsdag recordaantal van 12.051 besmettingen vastgesteld

Tussen 9 en 15 oktober werden gemiddeld 7.876 bevestigde besmettingen per dag gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 12 en 18 oktober verdubbeld ten opzichte van de week ervoor (252 tegenover 126). Er liggen nu bijna 2.500 COVID-patiënten in het ziekenhuis.

Vandaag gaan de nieuwe, strengere coronamaatregelen in ons land in. Zo moeten cafés en restaurants vier weken lang de deuren sluiten. Intussen blijven de coronacijfers toenemen.

Vorige week dinsdag zijn er 12.051 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. “Dat is het hoogste aantal besmettingen dat werd vastgesteld op één dag sinds het begin van de pandemie”, zei viroloog Steven Van Gucht maandag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. “Ook op woensdag 14 oktober hebben we de kaap van de 10.000 besmettingen overschreden, met 10.932 bevestigde gevallen op één dag.”

In de periode van 9 tot 15 oktober, de laatste zeven dagen waarvoor er bevestigde gegevens zijn, waren er dagelijks gemiddeld 7.876 nieuwe bevestigde gevallen. Dat is 79 procent meer dan in de voorgaande week. “Deze toename ligt iets lager dan deze van enkele dagen geleden, maar we moeten dit zeer voorzichtig interpreteren. Mogelijk is er door de grote vraag aan testen een vertraging opgetreden in het binnenkomen van de resultaten, waardoor we vandaag nog geen volledig zicht hebben op de werkelijke toenames van de voorbije dagen”, benadrukt Van Gucht.

Gemiddeld 251,9 opnames ziekenhuisopnames per dag

Wat de nieuwe ziekenhuisopnames betreft, die verdubbelen nu elke week, zegt Van Gucht. Vanaf 9 tot en met 15 oktober ging het om gemiddeld 251,9 opnames per dag, tegenover 125,7 in de zeven voorgaande dagen. “Op zaterdag 17 oktober werden er 351 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in onze ziekenhuizen en dat is ruim de helft van het aantal opnames tijdens de piek van de eerste golf”, aldus de viroloog. Het ging toen om 629 opnames op 28 maart.

Opgesplitst per gewest, is de situatie vooral in Wallonië “bijzonder precair”. “Op zaterdag 17 oktober waren er in Wallonië evenveel ziekenhuisopnames als tijdens de piek van de eerste golf”, benadrukt Van Gucht. “De opnames stijgen er momenteel ook sneller dan tijdens de eerste golf, waardoor de druk op de Waalse ziekenhuizen de komende dagen nog verder zal toenemen.” In Brussel liggen de dagelijkse ziekenhuisopnames op dit moment op de helft van de piek tijdens de eerste golf, in Vlaanderen gaat het om een derde.

222.253 bevestigde besmettingen

Momenteel liggen in heel het land nub patiënten als gevolg van COVID-19 in het ziekenhuis, van wie 412 op de afdelingen intensieve zorgen. Gemiddeld overleden in de periode van 9 tot en met 15 oktober 30,3 mensen aan de ziekte, 89 procent meer dan de voorgaande week. Het dodental sinds het begin van de pandemie bedraagt nu 10.413, op een totaal van 222.253 bevestigde besmettingen.