Coronacrisis leidt tot meer ongevallen in huis met chemische huishoudproducten

De coronacrisis veroorzaakt een stijgend aantal ongevallen met chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Sinds maart telt de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum vijf keer meer ongevallen met handgels (1.003 ongevallen), drie keer meer ongevallen met andere ontsmettingsmiddel (556 ongevallen) en twee keer meer ongevallen met bleekwater (1.024 ongevallen).

Daarom lanceren Volksgezondheid en het Antigifcentrum de campagne ‘Lezen voor gebruik’ om mensen aan te zetten altijd eerst het etiket te lezen, gebruikers bewust te maken van de risico’s en tips te geven over hoe chemische producten veilig te gebruiken.

In ons land gebeuren jaarlijks zowat 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Vaak zijn kinderen het slachtoffer en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Door de coronacrisis zitten mensen meer thuis en hebben we meer bleekwater, handgels en andere ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor piekt ook het aantal ongevallen, aldus Volksgezondheid maandag in een persbericht.

“Sinds de coronacrisis zijn alcoholhoudende handgels overal aanwezig. Door het hoge alcoholgehalte (meer dan 70 procent) kan zelfs een kleine inname al tot een ernstige vergiftiging leiden, zeker bij kinderen. Ook contact met de ogen moet je vermijden. Laat kinderen enkel onder toezicht van een volwassene alcoholgel gebruiken. Ook bleekwater (javel) zorgt voor heel wat ongevallen in huis. Meng bleekwater of toiletreiniger nooit met andere producten. Er kunnen giftige dampen ontstaan”, luidt het.

Meest ernstige ongevallen gebeuren met o.a. ontstoppers

De meest ernstige ongevallen gebeuren met producten voor doe-het-zelvers zoals ontstoppers, lijmverwijderaars, white spirit, zoutzuur en sterke ontkalkers.

Het Antigifcentrum geeft drie essentiële tips: bewaar chemische huishoudproducten altijd buiten het bereik van kinderen; sluit ze na elk gebruik onmiddellijk goed af en lees altijd het etiket aandachtig voor gebruik.

Radiospots, een (sociale-)mediacampagne en een brochure ondersteunen de campagne.