Zenit-coach Semak: “Natuurlijk is er een corona-risico tegen Club Brugge”

Zenit-coach Sergei Semak reageerde maandag op de drie covid-gevallen in de spelersgroep van Club Brugge. In Rusland wordt gevreesd dat nog meer spelers van Club besmet zijn en het virus kunnen verspreiden in Sint-Petersburg. Club Brugge landt deze namiddag in de tsarenstad en traint vanavond in de Gazprom Arena.

“Natuurlijk is er een risico”, zegt Sergei Semak. “Maar we kunnen niet anders dan de regels van de UEFA volgen. Er zijn verschillende covid-protocollen in de Russische Premier League en in de Champions League en misschien zijn ze niet perfect op elkaar afgestemd. Er zijn misschien lacunes maar we kunnen niet anders dan de regels gehoorzamen en de risico’s inschatten.”

Volgens de UEFA-voorschriften moet er altijd gespeeld worden zo lang er nog dertien spelers overblijven. Dat kunnen ook jeugdspelers zijn. In de praktijk is het dus bijna onmogelijk om een wedstrijd te laten uitstellen tenzij bijna de hele A-kern evenals de beloftenkern geveld zijn door het virus.

Op tactisch vlak vermoedt Semak dat de afwezigen bij Club weinig verschil maken. “We hebben in de laatste competitiematch op Standard gezien dat Club aanvallend verschillende opties heeft. Ik denk dat de schorsing van Simon Deli meer invloed heeft dan de afwezigheid van de drie anderen. Maar ook verdedigend is de kern van Club ruim genoeg. Ik denk niet dat ze hun systeem zullen omgooien.”

Malcom (ex-Barcelona) is out

Ook Zenit moet puzzelen omdat de Braziliaanse flankaanvaller Malcom (ex-Barcelona) out is voor de wedstrijd. Zijn landgenoot Douglas Santos, die normaal de linkerflank voor zijn rekening neemt, is geschorst. In zijn plaats moet allicht de 37-jarige veteraan Yuri Zhirkov opdraven.