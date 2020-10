Opsporingsbericht: verdwijning van Serge Philippot

Op zondag 18 oktober 2020 omstreeks 07.45 uur, verliet de 76-jarige Serge Philippot het Delta Ziekenhuis gelegen aan de Triomflaan in Oudergem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Serge is 1.75 meter lang, zwaar gebouwd en heeft groene ogen. Hij heeft halflang grijs haar en een grijze baard en snor. Hij vertoeft vaak in het centrum van Terhulpen.

Serge Philippot. Foto: RR

Deze persoon is slecht ter been en kan verward overkomen. Hebt u Serge nog gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.