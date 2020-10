Klimaatjongeren onder wie Belgische Adélaïde Charlier roepen Italiaanse premier op tot actie

Een groep jonge klimaatactivisten, onder wie Greta Thunberg en de Belgische Adélaïde Charlier, hebben maandag een virtuele ontmoeting met de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Ze willen Italië aanmanen tot meer klimaatactie.

De klimaatjongeren hadden in juli een open brief gestuurd naar de regeringsleiders van de EU-landen en naar de leiders van Europese instellingen. Daarin wordt gevraagd om klimaatverandering als een crisis te behandelen. Zo vragen ze onder meer het stopzetten van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen, en het opstellen van jaarlijkse en bindende CO2-doelstellingen op basis van wetenschappelijke informatie. Intussen is de brief door bijna 130.000 mensen ondertekend.

“Italië heeft een cruciale rol te spelen in de Europese en internationale klimaatactie, als de derde economie van de EU, gastheer van de G20 volgend jaar en medeorganisator van de COP26-klimaattop”, zo beklemtonen de jonge activisten.

De klimaatjongeren zullen vertegenwoordigd worden door de Belgische Adélaïde Charlier, de Duitse Luisa Neubauer en de Zweedse Greta Thunberg. Ook twee Italiaanse activisten van Fridays for Future, Martina Comparelli en Laura Vallaro, zullen deelnemen aan het digitaal overleg.