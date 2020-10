Viroloog Steven Van Gucht: “Zonder maatregelen bereiken ziekenhuizen midden november maximumcapaciteit”

Zonder de strengere coronamaatregelen die sinds vandaag gelden, zou de maximumcapaciteit van de afdelingen intensieve zorgen in onze ziekenhuizen midden november bereikt worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. “De genomen maatregelen dienen om de trend te keren in de komende twee tot drie weken.”

Het aantal door Covid-19-patiënten ingenomen ziekenhuisbedden blijft fors stijgen. Zaterdag werden er 351 nieuwe patiënten opgenomen, meer dan de helft van het aantal opnames tijdens de piek van de eerste golf (629 opnames op 28 maart). Vooral in Wallonië is de situatie “bijzonder precair”: er waren zaterdag evenveel ziekenhuisopnames als tijdens de piek van de eerste golf. In Brussel liggen de dagelijkse ziekenhuisopnames op dit moment op de helft van de piek tijdens de eerste golf, in Vlaanderen gaat het om een derde.

“Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden verdubbelt om de acht à negen dagen”, zegt Van Gucht. “Daardoor kunnen we verwachten dat we deze week al de kaap van 500 patiënten op intensieve zorgen zullen overschrijden.” Aan het huidige tempo wordt dat aantal al 1.000 tegen het einde van de maand. “Als het tempo dan verder aanhoudt, en indien we geen verdere bijkomende maatregelen hadden genomen, was het te verwachten dat we ergens midden november aan 2.000 patiënten op intensieve zorgen zouden zitten en dat is de maximumcapaciteit.”

“Trend keren”

Van Gucht benadrukt dan ook dat de maatregelen die het Overlegcomité - het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen - vrijdag aankondigde, “dienen om de trend te keren” in de komende twee à drie weken. “We mogen ook niet vergeten dat het niet alleen de maatregelen van de overheid zijn die ons gaan helpen, maar dat de belangrijkste sleutel nog altijd in onze eigen handen ligt. Denk er voortdurend aan dat elk dicht contact dat we vermijden - elke vriend of collega van wie we afstand houden - op termijn een drastisch verschil kan maken in het aantal besmettingen en ook het verschil zal maken voor onze ziekenhuizen.”