Spanningen in Wit-Rusland: opnieuw 280 mensen opgepakt bij protesten

Bij nieuwe massale protesten in Wit-Rusland tegen president Alexandr Loekasjenko zijn dit weekend 280 mensen gearresteerd. 237 werden naar de gevangenis gebracht, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekend in Minsk. Het sprak van 8.000 deelnemers aan het protest de dag ervoor. Waarnemers daarentegen gingen ervan uit dat alleen al in de hoofdstad Minsk tienduizenden mensen de straat op gingen, ondanks het herfstweer.