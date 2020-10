15-jarige Beau die aangevallen werd in Puurs: “Toen ik hoorde van die wagen die op betoging inreed, voelde ik me heel slecht”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

Het was een tumultueus weekend in Puurs. Vrijdagavond reed een wagen met daarin drie mannen in op een betoging. Vlaams-nationalisten organiseerden zondag, ondanks een verbod, opnieuw een betoging. Aanleiding voor beide acties was een geval van zinloos geweld tegen een 15-jarige jongen. De jongen in kwestie, Beau, heeft voor het eerst gereageerd op de heisa. “Het doet goed dat er zo veel mensen zijn die mij steunen”, zegt hij.