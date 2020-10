Politievakbond VSOA kaart geweld tegen politie aan met nieuwe campagne: “Voorbije twaalf maanden 8.500 feiten geregistreerd”

Politievakbond VSOA heeft maandag een nieuwe campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te kaarten. De campagne moet de bevolking sensibiliseren om geweld tegen de politie niet te tolereren, en roept de politiek op een nultolerantie te handhaven. “Er werden dit jaar 8.500 feiten van geweld tegen de politie geregistreerd”, zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van de VSOA.

“Uit onze enquête blijkt dat er de voorbije twaalf maanden 8.500 feiten van geweld tegen de politie geregistreerd zijn”, zegt Houssin. “Dat zijn 25 feiten per dag. En dat zijn enkel de feiten waarvoor er een PV is opgesteld. We veronderstellen dus dat het eigenlijke aantal nog veel groter is.”

Om die problematiek aan te kaarten, heeft politievakbond VSOA een nieuwe sensibiliseringscampagne voorgesteld. “Een aantal BV’s, waaronder Toby Alderweireld en Walter Grootaers, zijn te zien in de campagne. Daarnaast zullen we in de komende weken ook een aantal getuigenissen van slachtoffers de wereld in sturen, om de sociale en psychologische impact van geweld tegen de politie te tonen aan de bevolking.”

Nultolerantie

Al in 2017 kwam toenmalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar buiten met een nultolerantie tegen geweld tegen de politie. “Maar dat wordt nog veel te weinig toegepast. We roepen de politiek dan ook op om daad bij het woord te voegen. Slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid tegen politie moet effectief voor de rechter gebracht worden”, gaat Houssin verder.

De voorbije maanden kwam de politie zelf niet altijd even positief in het daglicht, onder meer door incidenten met racisme en de zaak-Chovanec. “Maar deze campagne staat daar volledig los van”, besluit Houssin.