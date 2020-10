Mama Holly Courtier (38) was twee weken vermist in Amerikaanse nationaal park, maar werd levend en wel teruggevonden

Een namiddag zou ze op wandel zijn in één van Amerika’s meest populaire parken, maar toen een privé shuttlebusje haar een paar uur later weer wilde oppikken, daagde ze niet meer op. Twee weken lang was Holly Courtier vermist, maar als bij wonder werd ze door rangers levend teruggevonden.

Een tip van een parkbezoeker zette rangers en vrijwilligers op het juiste spoor. Twee weken hebben ze gezocht, dag en nacht, maar zondag werd Holly levend teruggevonden in het Zion National Park. Haar familie reageert opgelucht én dankbaar.

“We willen de rangers en zoekteams bedanken die dag en nacht onophoudelijk naar haar hebben gezocht en de hoop nooit hebben opgegeven. We zijn ook de talloze vrijwilligers die gul waren met hun tijd, middelen en steun zo dankbaar. Dit was niet mogelijk geweest zonder het netwerk van mensen die bij elkaar kwamen.”

Holly Suzanne Courtier, 38, werd voor het laatst gezien op 6 oktober. Ze werd gedropt met een privébusje in het bekende Zion National Park, waar ze een namiddagwandeling zou maken. Wat precies haar plannen waren, kon de National Park Service niet zeggen. Maar feit is wel dat ze niet meer kwam opdagen.

Holly en haar dochter Kailey Foto: Instagram

Volgens haar dochter Kailey Chambers raakte haar mama door de coronacrisis haar baan als oppas kwijt en besloot ze in een omgebouwd busje alle Amerikaanse Nationale Parken te bezoeken. Holly zou volgens Chambers een ervaren wandelaar zijn geweest en bekend zijn met Zion National Park. Een paar weken geleden bezochten moeder en dochter zelfs samen het park in de Amerikaanse staat Utah.

Chambers was zo hopeloos dat ze er dinsdagochtend zelf op uittrok om haar mama te zoeken. “Het kan me niet schelen of ik de enige ben die op zoek is naar haar, ik stop pas als ik haar heb gevonden”, zei Chambers. Aan die zoektocht is na twee lange weken gelukkig een einde gekomen.

