“Zoveel schade kan Trump toch niet toebrengen? Daar heb ik me dus gigantisch in vergist”

Tatiana Van Campenhout (31) werkt dezer dagen als webdesigner in Seattle, maar verhuisde zeven jaar geleden oorspronkelijk naar Washington D.C., de Amerikaanse hoofdstad die ze naar eigen zeggen “net op tijd verliet”, twee dagen voor de inauguratie van president Trump.

“Maar de maanden daarvoor, na de verkiezing, waren zwaar. Mensen op het werk waren aan het huilen, het waren heel sombere dagen. Maar zelfs toen dacht ik nog: Zoveel schade kan hij toch niet toebrengen? Daar heb ik me dus gigantisch in vergist. Na verloop van tijd moest je elke ochtend Twitter checken om te kijken wat Trump nú weer had uitgespookt.”

“Mijn vrienden zitten érg in met politiek. Die bellen tegenwoordig non-stop naar onbesliste kiezers in swing states, om hen te overtuigen om voor Joe Biden te kiezen. Een vriendin gaf haar spaargeld aan diens campagne. Wat tot grote conflicten leidt met haar ouders, die voor Trump stemmen. Want dat heeft hij wel goed gedaan: oudere generaties beïnvloed via sociale media. Het is gênant om te zien hoe sommige mensen het negatieve effect van Trump op de maatschappij niet zien. Want hún belastingen zijn verminderd, zíj komen niet in contact met de problemen die hij veroorzaakt. Dus is het voor hen inderdaad beter dan vier jaar geleden. Weet je, op een bepaald moment heb ik op het punt gestaan om terug naar Europa te komen. Of ik dat zal doen als Trump opnieuw wint? In het begin dacht ik van wel. Maar toen las ik ergens: Als iedereen dat doet, blijft er niemand over om te vechten voor een betere toekomst. En als jongere generatie is dat onze verantwoordelijkheid. Dus blijf ik, om te vechten voor wat ik geloof.”