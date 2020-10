Gent-spits Roman Yaremchuck wil het té graag zelf forceren: “Het mag ook niet te veel worden”

Een goed gesprek heeft al veel relaties gered. Wim De Decker had er al eentje met Roman Yaremchuk in aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Zaterdagavond bleek dat er méér nodig is om zijn spits fris in het kopje te krijgen. “Roman wil het graag forceren, maar het mag ook niet te veel worden”, aldus zijn coach.