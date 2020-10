Man beklimt Trump Tower en dreigt ermee touw door te knippen als hij de president niet kan spreken

Een man die sinds zondagavond aan de Trump Toren in Chicago bengelde, is maandagochtend opgepakt. De onbekende twintiger beklom het gebouw met zestien verdiepingen - dat eigendom van Donald Trump is - en dreigde ermee zijn beveiligingstouw door te knippen als hij de president of de media niet te zien kreeg. De politie praatte uren op de man in om hem zonder geweld naar beneden te krijgen. Dat lukte maandagochtend omstreeks zeven uur, lokale tijd. Het is niet duidelijk wat hem bezielde, of welke boodschap hij heeft voor de president en de media.