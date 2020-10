Naast Biden en Trump zijn nog 1.214 Amerikanen kandidaat om president te worden: maken Kanye West en co een kans?

In de geschiedenis van de Verenigde Staten was slechts één president geen kandidaat van de Republikeinse of de Democratische partij. George Washington, de allereerste. Sindsdien werd het élke keer een tweestrijd. En toch komen dit jaar opnieuw 1.214 anderen op. De bekendste naam is Kanye West, de enige die een (kleine) rol van betekenis lijkt te kunnen spelen.