Jonge vrouw (26) adopteert 14 weeskindjes na trip naar Afrika

Een maand vrijwilligerswerk in Tanzania heeft zo’n diepe indruk nagelaten op een Britse vrouw dat ze besloot om een eigen goed doel op te richten én maar liefst veertien weeskinderen te adopteren.

Letty McMaster was nog maar 18 toen ze in 2013 naar het Afrikaanse land trok om er vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Eén maand, dat was het plan, maar uiteindelijk zou ze er drie jaar blijven. Ze kreeg het niet over haar hart om de kinderen achter te laten omdat ze al snel doorhad dat de wezen zowel fysiek als mentaal werden misbruikt door het personeel. Zo kregen ze maximaal één keer per dag te eten. Toen het weeshuis de deuren sloot, besloot McMaster alle negen kinderen in huis te halen.

Zeven jaar later, McMaster is intussen 26, is de Britse de wettelijke voogd van de negen en adopteerde ze nog vijf andere kinderen die ze ontmoette tijdens haar verblijf daar. “Deze kinderen zijn mijn hele leven”, zegt ze. “Ik wilde altijd al straatkinderen helpen, dus mijn familie en vrienden waren niet verbaasd toen ze hoorden van mijn vrijwilligerswerk, al hadden ze dit nooit verwacht.”

“Ik voed de kinderen alleen op. Sommige van de kleinere jongens die nooit hun ouders hebben gekend, zien mij als hun moeder, voor de anderen ben ik meer de grote zus omdat ik niet zo veel ouder ben dan zij.”