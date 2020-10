Bioscopen mogen geen drank of voeding meer aanbieden: uitbaters vrezen zware gevolgen

De Belgische bioscoopuitbaters vrezen zware gevolgen nu ze niet langer drank en voeding mogen aanbieden aan hun bezoekers. Dat is een van de strengere maatregelen tegen het coronavirus die maandag zijn ingegaan. De uitbaters wijzen er maandag in een communiqué op dat verkoop van drinks en snacks “van levensbelang is geworden voor de overlevingskansen van de bioscoop”. “Deze overheidsmaatregelen leiden tot economisch onleefbare omstandigheden met dramatische gevolgen”, meent de Federatie van Cinema’s van België. Ze heeft het maandag over “een compleet buitensporige maatregel”.

Tijdens de persconferentie na afloop van het Overlegcomité, afgelopen vrijdag, werd duidelijk dat huidige afspraken voor indooractiviteiten blijven gelden, maar dat er wel een verbod op de verkoop van drank en voeding ingevoerd wordt.

Dat verbod schiet bij de bioscoopuitbaters nu in het verkeerde keelgat. Een drankje en/of een hapje hoort voor veel filmliefhebbers bij de bioscoopbeleving, halen de uitbaters aan. Bovendien is de marge op bioscooptickets, na aftrek van de kosten, uiterst klein geworden en zijn de inkomsten uit publiciteit sterk ingeperkt, klinkt het. Sinds de heropening, in juli, werden dan wel de nodige inspanningen geleverd, en die inspanningen werden gewaardeerd: bijna 9 op de 10 ervoer een bioscoopbezoek als veilig.

Daarom moet er ook voor hen “effectieve en substantiële financiële steun” komen. Anders loopt een groot aantal bioscopen het risico de deuren definitief te moeten sluiten. Dat zou ontslagen in de hele sector tot gevolg hebben.

De leden van de Federatie van Cinema’s van België ontvangen jaarlijks meer dan 85 procent van alle bioscoopbezoekers.