Groepsimmuniteit blijkt niet voldoende: ook Zweden grijpt nu naar lockdowns om het coronavirus te bedwingen

Zweden was lang het buitenbeentje van Europa met zijn corona-aanpak: geen lockdown, maar een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Kwetsbare groepen werd opgeroepen zichzelf in bescherming te nemen, zodat het openbare leven zo veel mogelijk kon doorgaan. Ondertussen zou onder de bevolking een zekere mate van groepsimmuniteit kunnen worden opgebouwd. De regering lijkt nu toch een nieuwe weg in te slaan.