Nieuwe Covid-maatregelen sparen de voetbalfans in het stadion

De Pro League, de verzameling van profclubs, zat maandag samen met de bevoegde overheden met betrekking tot de aanpassing van de toeschouwers in de voetbalstadions. Voorlopig mogen fans dus ook komend weekend nog naar de stadions. Het nieuwe ministeriële besluit in verband met toeschouwers in de voetbalstadions luidt: bubbels van maximum vier personen en 1,5 meter afstand. Compartimenten mogen niet meer dan 200 voetbalfans bevatten.

Het aantal toeschouwers in de stadions zal in vergelijking met het voorbije weekend zeker niet de hoogte ingaan maar al bij al valt het nog mee. Er werd gevreesd voor een halvering van het huidige toegelaten aantal maar dat zal in de meeste stadions niet het geval zijn. Supporters blijven dus toegelaten, maar de maatregelen worden wel iets strenger in de stadions . Zo mag er geen drinken of eten meer in het stadion worden geserveerd.

Dinsdag of woensdag werkt het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts de laatste details af.