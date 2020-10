Uitspraken Frank Vandenbroucke over coronasituatie in ons land halen de buitenlandse pers: “Tsunami aan besmettingen dreigt in België”

“We zitten dicht bij een tsunami van besmettingen in Brussel en Wallonië en we verliezen de controle op wat er aan het gebeuren is.” De uitspraak die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) afgelopen weekend deed, werd ook in het buitenland gehoord. Onder meer de Britse nieuwssites The Guardian, BBC News en Daily Mail pakken er online mee uit.

“Frank Vandenbroucke omschreef de situatie in het Franstalige Wallonië en in hoofdstad Brussel als de slechtste - en daardoor de gevaarlijkste - van heel Europa”, zo staat onder meer te lezen in de artikels. “We zijn de zwaarst getroffen regio in heel Europa. We zitten dicht bij een tsunami aan besmettingen en we verliezen de controle op wat er aan het gebeuren is. Als de cijfers blijven stijgen, zullen er zo veel hospitalisaties zijn dat we niet-Covid-gerelateerde zorg zullen moeten uitstellen - wat heel gevaarlijk is”, zo wordt de minister nog geciteerd.

In de artikelen staat nog te lezen dat Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, België vorige maand nog aanhaalde als goed voorbeeld van hoe er moet worden omgegaan met de tweede golf van de pandemie. Hancock prees vooral ons bubbelsysteem. “Een effectieve manier om het aantal sociale contacten te beperken”, zo luidde het toen hij de Britten probeerde te overtuigen van een gelijkaardige “regel van zes”.