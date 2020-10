Referee Department geeft Laforge gelijk in penaltyfase tijdens Standard-Club Brugge

Toen scheidsrechter Nicolas Laforge zaterdagavond een penalty aan Standard gaf na handspel van Mats Rits, kreeg hij meteen veel kritiek. Zijn assistent op de zijlijn wees hem erop dat hij het er niet mee eens was en ook de VAR vroeg hem of hij zeker was van zijn stuk. Laforge ging kijken op het beeldscherm en bleef bij zijn idee. De discussie penalty of geen penalty woedde de rest van het weekend verder. Het Referee Department van de Belgische voetbalbond onder leiding van Frank De Bleeckere gaf Laforge maandag gelijk tijdens de wekelijkse duiding van de speeldag.

De strafschop na het handspel van Mats Rits bezorgde Standard in de slotminuut de gelijkmaker en bijbehorend punt. Cop wilde de bal voor doel brengen, maar het leer vond onderweg de borst en daarna de armen van Rits. Penalty, vond Laforge. Club Brugge ging daar echter niet mee akkoord, het Referee Department van de KBVB wel.

Het ongeloof bij Rits was bijzonder groot. Foto: BELGA

“De interventie van de VAR bij de betreffende fase was onnodig omdat het niet ging om een clear error van scheidsrechter Laforge”, verduidelijkte De Bleeckere in het wekelijkse filmpje van het Referee Department. “We steunen de beslissing van Laforge. Als de bal eerst het lichaam raakt en dan de arm én als de arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt, is het een overtreding. Dat gebeurde in deze fase.”