Familiedrama in Molenbeek: man probeert in bijzijn van familie zijn vrouw te vermoorden en berooft zichzelf vervolgens van het leven

De Heyvaartstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Foto: google street view

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Er heeft zich maandag een familiedrama afgespeeld bij een Syrisch gezin in Sint-Jans-Molenbeek. Een man probeerde eerst om zijn vrouw te vermoorden om vervolgens zichzelf van het leven te beroven.

De feiten speelden zich maandag af in de Heyvaartstraat, in aanwezigheid van een tiental familieleden van zowel de man als de vrouw. De man probeerde eerst zijn vrouw te wurgen en beroofde zichzelf meteen erna van het leven. De vrouw raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeert in levensgevaar.

Alle aanwezigen werden intussen al verhoord over de feiten. Volgens Sudinfo zou de man hebben gedacht dat zijn vrouw hem bedrogen had.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.