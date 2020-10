Pfizer produceert massaal coronavaccin: zijn de testen dan al afgelopen? En krijgen wij er binnenkort dan ook eentje?

Hoewel het vaccin nog moet goedgekeurd worden, rolden er bij Pfizer al honderdduizenden flesjes met het coronavaccin van de band. In afwachting van die goedkeuring worden ze gestockeerd voor ze naar de Verenigde Staten worden opgestuurd. Maar wat betekent dat voor ons? Krijgen wij binnenkort ook een vaccin toegediend? En weten we al hoe doeltreffend het is?