Een lid van de administratie van Excel Moeskroen heeft maandag een positieve coronatest afgelegd. Dat heeft de club bekendgemaakt. De administratie, de ticketing en de shop worden voorlopig gesloten.

“De persoon in kwestie is in quarantaine geplaatst”, zo klinkt het. “De directie van de club heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen.”

De andere personeelsleden worden in de loop van de week getest, aldus Excel Moeskroen.

