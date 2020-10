PSG met veel blessurezorgen richting clash tegen Manchester United in Champions League

De Franse landskampioen Paris Saint-Germain kan dinsdagavond in de clash tegen Manchester United op de openingsspeeldag in groep H van de Champions League geen beroep doen op middenvelders Marco Verratti (quadriceps) en Leandro Paredes (dijblessure), zo maakte coach Thomas Tuchel maandag bekend. De Duitse trainer hoopt wel zijn aanvoerder Marquinhos te recupereren.

“Verratti, Paredes, Mauro Icardi (knie), Thilo Kehrer (adductoren) en Bernat (knie) zullen er niet bij zijn. Marquinhos en Julian Draxler hebben maandagnamiddag wel met de groep getraind. Hopelijk zijn ze speelklaar voor dinsdag, maar ik heb er wel vertrouwen in”, aldus Tuchel. Marquinhos sukkelde eerder met de adductoren, Draxler had last van de hamstring.

In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend in de Ligue 1 tegen Nîmes (0-4 winst) recupereert Tuchel alvast Angel di Maria (geschorst) en aanwinst Danilo Pereira, die in quarantaine zat na een risicocontact. De Portugees zou op het middenveld de plaats kunnen innemen van Verratti, die volgens Franse media drie weken aan de kant staat. Voor de 29-jarige Danilo zou het zijn debuut worden voor PSG, hij werd pas begin deze maand op uitleenbasis overgenomen van Porto.

(belga)