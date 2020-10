Gigantische “kat” van meer dan 2.000 jaar oud ontdekt

Peru is een toeristische trekpleister rijker. In de buurt van de beroemde Nazcalijnen is een nieuwe “geoglief” gevonden: een liefst 37 meter lange “kat” die ruim 2.000 jaar geleden gemaakt zou zijn.

De Nazcalijnen, tientallen figuren van dieren, geometrische vormen en lijnen “vastgelegd” in het Peruviaanse woestijnzand, werden in 1994 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Maar door een recente ontdekking hebben onder meer “de kolibrie”, “de papegaai”, “de condor” en “de spin” er nu nog een extra vriendje bij in de vorm van een reusachtige kat.

De kat bleef onopgemerkt tot er begonnen werd aan de bouw van een nieuw pad dat moest leiden tot een observatieplatform van waarop je de andere Nazcalijnen kon bewonderen. “De kat was amper zichtbaar en dreigde voor altijd te verdwijnen omdat ze zich op een zeer steile helling bevond die gevoelig is voor erosie”, luidt het in een persbericht van het Peruviaanse ministerie van Cultuur.

De kat zou zelfs dateren van voor de Nazca-cultuur, zo zegt hoofdarcheoloog Johny Isla. “De Nazca-indianen maakten hun figuren tussen het jaar 200 en het jaar 700”, zegt hij. “Deze kat is ouder en werd vermoedelijk gemaakt door de Paraca-indianen. Zij waren actief tussen 500 en 200 voor Christus.”