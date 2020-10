Club Brugge-coach Philippe Clement daags voor het duel tegen Zenit: “Het wordt improviseren, maar ik geloof in mijn ploeg”

De coronagevallen bij Club Brugge zijn ook in Sint-Petersburg een hot topic. Clement en Vanaken kregen op de persconferentie vanavond verschillende vragen van Russische journalisten over Mignolet en co. “Twijfelen is energieverlies. Maar het wordt improviseren”, aldus Clement.

De besmette spelers voelen zich nog steeds kerngezond. “En dat is het belangrijkste voor mij”, benadrukt hij. Of er gevaar loert voor de spelers van Zenit, wilden enkele Russen ook weten. En of Club nogmaals getest was voor afreis. “We werden zaterdag getest en moesten zondag spelen. Er was geen tijd voor nieuwe testen. Maar niemand van mijn groep heeft symptomen. Iedereen voelt zich goed. Corona is een moeilijke situatie voor iedereen in deze wereld. Het is een nieuw gegeven waar we mee moeten leren leven. Maar beginnen twijfelen is energieverlies. We missen drie centrale verdedigers (Deli is geblesseerd én geschorst, nvdr.) en onze doelman. Ja, het wordt improviseren, maar ik geloof helemaal in mijn jonge ploeg. Ik wil enthousiasme zien, we gaan ons eigen spel spelen.”

Door de besmetting van Mignolet staat Horvath morgen nog eens in doel. Dat is geleden van september 2019. “Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar volgens mij is Ethan 200 procent klaar voor deze wedstrijd. Fysiek was hij nooit beter, en sinds vorig seizoen is hij een betere doelman geworden op training”, aldus Clement, die niet verwacht dat zijn ploeg door de afwezigheid van Mignolet plots met een ei in de broek zal zitten. “We mogen niet vergeten dat Horvath al Champions League heeft gespeeld. En hij is een international die nog titels won. Dit is geen broekventje die plots in doel staat, hé. Keepers moeten soms langer wachten op een kans, maar dit is het moment voor Ethan om zich te bewijzen en te tonen. Hij zal er staan.” Gevraagd naar de verwachting van de wedstrijd tegen de Russische grootmacht, hield Clement zich op de vlakte. “Het is een team dat bijna uitsluitend uit internationals bestaat. Maar wij gaan altijd proberen om ons eigen spel te spelen, of dat nu tegen Real Madrid, PSG of Zenit is. En dan zien we wel.”

Vanaken: “Ethan is goed op training”

Ook Vanaken kreeg vragen over corona. Hij zegt dat hij geen schrik heeft, al hoopt hij dat er geen nieuwe besmettingen opduiken. “Corona is er nu, het kan gebeuren dat mensen besmet raken. Laat ons hopen dat er de komende dagen geen nieuwe besmettingen aan het licht komen”, aldus Vanaken. “Schrik voor corona heb ik niet. Het is jammer dat enkele belangrijke spelers niet kunnen meedoen - Mignolet speelde voor een van de grootste clubs van Europa - maar onze kern is breed genoeg om dat op te vangen. Ethan toont alvast op training dat hij er helemaal klaar voor is. In het verleden heeft hij ook al goede dingen gedaan bij ons. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Ondertussen begint Vanaken aan zijn vierde Champions League-campagne met Club Brugge. Vorig jaar was hij nog met de Rode Duivels in Sint-Petersburg, maar toen speelde hij niet. “Ik weet nog dat het een prachtig stadion is, en dat we een goede match speelden”, lacht hij. “Nu is het een compleet ander gegeven. We zijn er alleszins klaar voor: straks gaan we gewoon ons eigen spel spelen, ook al is Zenit een grootmatch. Wat een goed resultaat is dinsdagavond? Wij komen om te winnen, en ik ben ook alleen maar tevreden als ik win. Maar soms heb je de omstandigheden van een match niet in de hand. We gaan wel initiatief proberen nemen.”