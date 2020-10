First lady kan geheim wapen zijn voor (her)verkiezing, maar Team Trump houdt Melania angstvallig in de coulissen

Melania Trump blinkt deze verkiezingscampagne uit in afwezigheid. Nochtans kunnen eega’s van presidentskandidaten een doorslaggevende rol spelen in het ronselen van vrouwelijke en twijfelende kiezers, twee groepen die Trump heel erg nodig heeft. Maar de eerdere tussenkomsten van Melania waren niet altijd even gelukkig. Bovendien duikt net nu een schandaaltje op rond de first lady. Veiligheidshalve wordt ze daarom niet uitgespeeld door Team Trump.