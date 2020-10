Personen zonder symptomen worden niet meer getest, maar moeten wel 10 dagen in quarantaine na hoogrisicocontact

Om de druk op de testcentra te verlichten worden personen zonder symptomen niet meer getest op het coronavirus. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid maandag beslist. Quarantaine is wel nog verplicht als je in (nauw) contact geweest bent met iemand die positief getest heeft.

Normaal moet het resultaat van een Covid-test na maximaal twee dagen bij de patiënt zijn, maar sommige patiënten moeten nu tot wel vijf dagen wachten. “Het systeem zit aan de limieten, de labo’s kunnen niet meer volgen”, klinkt het bij viroloog Steven Van Gucht.

Daarom is er beslist om personen die een hoogrisicocontact met een besmet persoon hebben gehad, voorlopig niet meer te laten testen. Ook asymptomatische personen worden niet langer getest op het coronavirus. Hetzelfde geldt voor mensen die terugkomen uit een rode zone en geen symptomen hebben. Op die manier neemt de druk op de labo’s hopelijk wat af de komende weken.

Door de beslissing moeten mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad en asymptomatisch zijn nu wel tien dagen in quarantaine, voordien waren dat er nog zeven. “Daarna moeten ze nog vier dagen voorzichtig zijn”, aldus Van Gucht. “Wie dan toch symptomen vertoont, moet zich wel onmiddellijk laten testen.”

Integratie speekseltests niet voor komende weken

De integratie van de speekseltests in de nationale teststrategie zal niet voor komende weken zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) maandag verklaard aan de RTBF. Die tests gaan sneller, maar zouden minder precies zijn. “Het is absoluut geen evidente beslissing. Je moet eerst zeker zijn over de geldigheid van de test. En dan rijst de vraag waar je ze gaat gebruiken. Er is een aaneenschakeling van complexe beslissingen en dat gaat enkele weken in beslag nemen.”