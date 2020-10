Radja Nainggolan is verlost van het coronavirus, treedt hij meteen aan in de Champions League?

Inter-coach Antonio Conte kan weer rekenen op Radja Nainggolan. Onze landgenoot miste afgelopen weekend nog de Milanese derby omdat hij besmet was met het coronavirus, maar volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport is Nainggolan weer genezen. Zo krijgt Conte een extra optie op het middenveld komende woensdag in het Champions League-duel tegen Borussia Mönchengladbach.

Radja Nainggolan zit mogelijks op de bank in de Champions League-wedstrijd van woensdag tussen Inter en Mönchengladbach. De Belg was één van de Inter-spelers (samen met Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Young en Radu) die de Milanese derby miste vanwege een positieve coronatest. Het ergste is voorbij: de Ninja is hersteld en zal beschikbaar zijn om op de bank te zitten voor hun Champions League-debuut tegen Borussia Mönchengladbach.

Als Nainggolan speelt, zal het nog maar de tweede keer dit seizoen zijn dat hij in actie komt. De Belg speelde iets meer dan een kwartier tegen Fiorentina voordat hij de wedstrijden tegen Benevento, Lazio en AC Milan oversloeg. Afgelopen weekend ging Inter in eigen huis de boot in in de Milanese derby. AC Milan won met 1-2 dankzij twee goals van Zlatan Ibrahimovic. Romelu Lukaku scoorde voor Inter.

Inter deelt in de Champions League een poule met Mönchengladbach, Shaktar Donetsk en Real Madrid.