In twee dagen tijd twee ongevallen omdat bestuurders afgeleid zijn door spin in wagen

Harelbeke / Deerlijk / Diest - Zowel in Deerlijk (West-Vlaanderen) als in Diest (Vlaams-Brabant) zijn in twee dagen tijd twee ongevallen gebeurd omdat de bestuursters afgeleid waren door een spin in hun wagen.

Zondag rond 14.30 uur reed een 28-jarige vrouw uit Diest in de Omer Vanaudenhovenlaan toen ze plots een spin opmerkte op haar dashboard. Toen ze die wilde wegvegen, verloor ze de controle over haar stuur, kwam ze in aanrijding met een boordsteen en vloog ze op een betonnen afsluiting. In de wagen zaten twee kleine kinderen van wie er één lichtgewond raakte. Alle inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Maandagnamiddag rond 16.15 uur vond er dan weer een kop-staartbotsing plaats langs de Kortrijkse Heerweg, op de grens van Deerlijk en Harelbeke. De jonge automobiliste botste met haar Volkswagen Polo tegen de Opel Insignia voor haar toen ze gefocust was op de spin in haar wagen. De vrouw kreeg een harde klap te verwerken en klaagde over pijn aan het hoofd en de borst. Ook zij werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Opel raakte niet gewond.