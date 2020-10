American Airlines verwacht tegen jaareinde opnieuw met Boeing 737 MAX te vliegen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines verwacht om tegen het einde van het jaar opnieuw te kunnen vliegen met de Boeing 737 MAX. Dat toestel staat aan de grond na twee dodelijke crashes waarbij 346 mensen het leven lieten.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft in maart vorig jaar een vliegverbod uitgesproken voor de 737 MAX. Nu zou, na uitgebreide testen, opnieuw de goedkeuring komen, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies. De FAA liet vorige week nog verstaan dat ze zich niet wil vastpinnen op een deadline.

Ook American Airlines geeft toe dat eerst nog de certificatie van de FAA nodig is om het toestel opnieuw in gebruik te kunnen nemen. “Maar om zeker te zijn dat American Airlines klaar is, eenmaal de certificatie rond is, moet onze bemanning zijn roosters kunnen plannen”, klinkt het.

In de planning van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij staat het toestel ingeschreven voor één vlucht per dag, vanaf 29 december tot 4 januari, op het traject tussen Miami en New York. Klanten die een ticket reserveren, worden nu al op de hoogte gebracht.